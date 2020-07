Novo iate de Cristiano Ronaldo custa quase 6 milhões de euros

01:30

Vânia Nunes

Assim que as pausas nos compromissos com a Juventus lhe permitem, Cristiano Ronaldo não perde tempo e vai desfrutar do seu novo ‘brinquedo’ pelo Mediterrâneo – um luxuoso iate. Trata-se de um Azimut Grande 27 Metri de 5,6 milhões de euros, mas este é apenas o preço-base, que aumenta com os pormenores personalizados e dos quais o craque não abdicou.









Nas redes sociais, tanto CR7 como Georgina Rodríguez têm mostrado pormenores deste novo investimento. Numa das últimas fotografias, Gio deixou-se fotografar na cama, onde se veem almofadas com as iniciais do casal: ‘C’ e ‘G’. Já na legenda da foto em que mostra o iate por fora, a espanhola fez alusão às mesmas letras. Num vídeo, vê-se que as janelas do quarto têm vista para o mar de ambos os lados.

Segundo informações divulgadas pelo site da Azimut, este modelo tem 26,78 metros de comprimento, quatro quartos, cinco casas de banho, capacidade para oito lugares de camas e atinge uma velocidade máxima de 28 nós (52 km/hora).



Férias na Madeira

Quem ainda não pôde desfrutar das comodidades da nova aquisição do pai foi Cristianinho. O filho de CR7, de 10 anos, esteve de férias na Madeira com a avó, Dolores, e já regressou a Turim.