Novo líder do CDS pede namorada em casamento no Vaticano

Francisco Rodrigues dos Santos, o novo líder do CDS-PP, conhecido por Chicão, está noivo de Inês Vargas.O pedido de casamento foi feito no, em março do ano passado, e o casal apressou-se a partilhar uma imagem a testemunhar a felicidade no Instagram. A nutricionista surge sorridente a mostrar o anel de noivado."A Inês disse sim e estamos noivos. Não me recordo de alguma vez ter estado tão certo e seguro na tomada de uma decisão.O seu amor arrebata-me mais que tudo, e não conheceria infelicidade tão insuportável como a de estar separado dela. Mesmo que tivesse de perder tudo, de passar pelos maiores perigos e de sofrer fosse o que fosse, tudo isso seria suportável desde que o seu afeto por mim não diminuísse. Só com base neste amor desejo ter filhos. Porque em tudo o que sonho ou imagino ela está lá a dar harmonia e sentido ao que sou. A partir de hoje será para sempre. Animados pela Fé em Deus, construiremos a nossa Família", escreveu Chicão, na altura.O advogado e Inês Vargas estão juntos há seis anos e conheceram-se num Conselho Nacional da Juventude Popular.