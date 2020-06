Novo livro real arrasa Meghan Markle

É um novo livro completamente arrasador para a imagem de Meghan Markle aquele que está prestes a chegar às livrarias britânicas. Em ‘Meghan and Harry: The Real Story’, a duquesa é descrita como uma alpinista social “viciada em fama”, que apenas se preocupa com o status e sempre teve o sonho de, acima de tudo, se tornar uma celebridade à escala mundial. “Toda a vida da Meghan é uma representação. Ela tem sonhos grandes, verdadeiras ambições, como tornar-se presidente dos Estados Unidos. Sempre achou que Inglaterra seria pouco para ela, queria mais”, pode ler-se na obra da autoria de Lady Colin Campbell.









A escritora dá ainda conta do percurso sentimental de Meghan, repleto de romances falhados e de curta duração, até encontrar Harry, numa altura em que o príncipe estava “desesperado por encontrar alguém que o fizesse assentar”. A então atriz viu, segundo a autora, no príncipe a “presa perfeita” para realizar o seu sonho de se tornar uma celebridade à escala mundial.

Com uma ligação próxima à realeza, a autora revela que decidiu abrir o livro sobre as polémicas de Meghan, depois do que esta fez “intencionalmente” à família real. “Literalmente, programou tudo, até ao momento em que colocou toda a família numa posição muito delicada”, adianta Lady Colin Campbell, personalidade conhecida do mundo do jet set britânico.





A ingenuidade de Harry



De acordo com a socialite, Harry acreditou desde o início na autenticidade das intenções de Meghan e quando o irmão, William, o tentou alertar sobre a “verdadeira personalidade da futura mulher, ficou triste e sentido”.





“Desde o início que ele devia ter sido mais perspicaz. Quando uma atriz diz, num primeiro encontro, supostamente às cegas que nunca tinha ouvido falar de Harry, um príncipe mundialmente conhecido, ele devia ter desconfiado que não podia ser verdade”.





Para Lady Colin Campbell, Meghan soube muito cedo o que queria e nunca pretendeu viver no Reino Unido, como membro da família real. “Quando ela se casou já sabia que queria fazer coisas que enquanto parte do clã lhe estariam vedadas.”





“Ela sabia que isto lhe iria abrir portas a um mundo totalmente novo e que a iria tornar, além de milionária, uma estrela mundial”.





Cada vez mais afastado de William

A má relação entre Kate Middleton e Meghan Markle acabou por ditar o afastamento entre os irmãos, que já assumiram publicamente estar cada vez mais distantes um do outro.

Os meninos queridos dos britânicos, William e Harry, sempre foram confidentes, cumprindo a vontade da mãe, a princesa Diana, de que se mantivessem unidos.

No entanto, desde o casamento com Meghan que a distância e o clima de guerra não param de aumentar entre William e Harry.



Mal-estar depois do casamento

O mal-estar entre Meghan e alguns membros da família real terá começado logo após o casamento, numa festa no Palácio. O ambiente nesse evento foi descrito como tenso.



Tensão com Kate Middleton

As cunhadas nunca se entenderam e a relação tensa entre as duas foi sempre notória. Mal-estar começou ainda numa fase prematura da relação de Meghan e Harry.



Novas fotos com os filhos encantam



Uma nova fotografia foi divulgada pela Casa Real britânica para uma dupla comemoração muito especial: o 38º aniversário do príncipe William e o Dia do Pai, que se assinala no Reino Unido. Como já é habitual, a imagem, que está a encantar os britânicos, foi captada pela lente de Kate Middleton.





Na foto, o príncipe – segundo na linha de sucessão ao trono, atrás do pai, Carlos – surge num baloiço da casa de família em Norfolk com os três filhos: George, Carlota e Louis.





Nos últimos tempos, os duques de Cambridge têm optado cada vez mais pela partilha de momentos em que é revelada alguma intimidade familiar. Segundo especialistas em realeza britânica, o casal decidiu optar por uma postura mais descontraída, de forma a também mudar a imagem mais conservadora que é atribuída à realeza inglesa.





“Se eles forem reis, vão querer modernizar a realeza, e dar uma imagem mais próxima das pessoas. É isso que já estão a transmitir”, diz fonte à imprensa britânica.