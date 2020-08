Novo namoro de Maria Botelho Moniz recebe a benção da mãe

Maria Botelho Moniz, de 36 anos, deu uma nova oportunidade ao amor.O romance, até agora mantido em segredo, começou a ser notado durante as férias da apresentadora na Comporta, em Grândola. Durante a escapadinha alentejana, a cara da TVI fez publicações idênticas às do novo companheiro, denunciando assim a paixão que os une. No entanto, só o público foi apanhado desprevenido.Os familiares e amigos mais íntimos já estavam a par do romance.Maria está em êxtase com o período de pura felicidade que vive a título pessoal e profissional.Em menos de três meses, Maria Botelho Moniz tornou-se uma das apostas principais da TVI. Destacou-se na condução das emissões ‘Extra’ do ‘Big Brother’ e chegou a liderar inúmeras vezes, derrubando o principal opositor ‘Passadeira Vermelha’, da SIC.À partida, regressa já na primeira quinzena de setembro para o novo ‘BB’.