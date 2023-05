Novo programa afasta Cláudia Vieira da família

Cláudia Vieira é mãe de Maria, de 13 anos, e de Caetana, de 3. Namora com João Alves

Cláudia Vieira é a apresentadora do novo reality show da SIC, ‘Paraíso’, com estreia prevista para o verão, sabe o Correio da Manhã . Para abraçar este novo desafio, a estrela da estação de Paço de Arcos vai ficar afastada da família durante várias semanas: é que as gravações, que arrancam ainda em maio e se prolongam pelo mês de junho, vão decorrer nas Filipinas, a mais de 12 mil quilómetros de Portugal.