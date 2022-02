Novo programa de Bruno Nogueira custa mil euros por dia

Bruno Nogueira

Vânia Nunes

Exclusivo da SIC desde julho de 2020, Bruno Nogueira está a ultimar os pormenores do programa que vai estrear brevemente, ‘Tabu’, e que custou cerca de mil euros por dia.Nesta experiência, o humorista vai viver uma semana com "um grupo de pessoas que têm ou vivem numa condição considerada sensível, vulnerável ou supostamente interdita ao riso, como as deficiências físicas, o racismo, a obesidade ou doenças mentais".Para as gravações do projeto, Bruno Nogueira e os colegas viveram uma semana num resort de luxo, na Comporta ( Alcácer do Sal). Segundo a revista ‘TV Guia’, foi arrendada uma vila para toda a equipa com piscina privativa. Um privilégio que custa 900 euros por noite, aos quais são acrescentadas as despesas de alimentação. Naquele local, as gravações duraram quatro semanas e custaram, no mínimo, 28 mil euros ao canal.Bruno está de regresso à TV depois do programa ‘Princípio, Meio e Fim’, estreado em abril de 2021, ter ficado longe de ser um sucesso de audiências. O humorista ganha 15 mil € por mês.