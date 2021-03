Novo programa de Cristina Ferreira perde guerra de audiências em dia de estreia

A expectativa era grande, mas Cristina Ferreira começou o seu novo desafio na TVI, ‘Cristina ComVida’, na passada segunda-feira, com uma derrota nas audiências.O formato, semelhante a ‘O Programa da Cristina’, que apresentava na SIC (agora com o nome ‘Casa Feliz’, conduzido por Diana Chaves e João Baião), foi para o ar às 19h00 e não convenceu o público, que preferiu ver uma novela brasileira na SIC. ‘Êta Mundo Bom’ foi líder no final de tarde, conquistando 22,1% de share e 1 milhão e 14 mil espectadores. O programa que marca o regresso da diretora de Ficção e Entretenimento da TVI ao daytime ocupou o segundo lugar, com 18,4% de share e 793 mil espectadores. Fernando Mendes e o seu ‘O Preço Certo’, na RTP 1, surgiu logo a seguir com 17,3% de share e seguido por 734 mil pessoas.Nas redes sociais, a estreia do formato, que exigiu um investimento de milhares de euros, foi um dos assuntos mais comentados. Muitos dos seguidores consideraram "mais do mesmo", já que se trata de uma casa, com várias divisões, onde são recebidos convidados de diversas áreas, uma dinâmica que também já tinha experimentado em setembro, quando estreou o ‘Dia de Cristina’.Em direto, Cristina foi surpreendida pela sua equipa com um avião a sobrevoar a Venda do Pinheiro com uma faixa de apoio: "Cristina, o sonho começa agora." Emocionada, não conteve as lágrimas.O primeiro programa que Cristina estreou na TVI, nesta sua nova era, também não correu como o previsto. Com um investimento de 300 mil euros, ‘Dia de Cristina’ durou apenas três meses.Cristina Ferreira não tem sido bem-sucedida nos programas com o horário das 19h. Ainda na SIC, em agosto de 2019, estreou ‘Prémio de Sonho’, mas não conseguiu levá-lo a bom porto. Em outubro chegou ao fim devido aos maus resultados.Cristina Ferreira não tem a vida facilitada na TVI. Além de ter de dar provas de segunda à sexta com uma concorrência de peso ao final da tarde, aos domingos à noite o ‘All Together Now’ também sofre com o inferno de Ljubomir Stanisic em ‘Hell’s Kitchen’, na SIC. Nas três semanas em que os dois programas se enfrentaram, foi o chef quem levou a melhor. A diretora de Ficção e Entretenimento da TVI pouco pôde fazer para melhorar e tentar conquistar a preferência do público porque o formato já foi todo gravado. ‘All Together Now’ foi mais um grande investimento financeiro do canal, que exigiu um cenário especial, na Altice Arena, e uma vasta equipa.