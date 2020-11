Novo programa de Cristina na TVI incendeia guerra com a rival SIC

A polémica volta a estalar nos bastidores da televisão. Cristina Ferreira decidiu tirar da gaveta o programa que desenhou e entregou à antiga direção da TVI em 2014, ‘Cristina ComVida’. O formato, apresentado como nova aposta da estação de Queluz de Baixo para 2021, esteve fechado nos cofres seis anos, mas vai ver em breve a luz do dia.No entanto, o "novo" programa de Cristina Ferreira pode acabar em Tribunal com a SIC - que exige uma indemnização de mais de 20 milhões de euros à apresentadora por incumprimento do contrato de exclusividade. É que o ‘Cristina ComVida’ é nada mais, nada menos que ‘O Programa da Cristina’, estreado pelo terceiro canal a 7 de janeiro de 2019. Foi Cristina quem o confirmou. "Era o Programa da Cristina. Só nos enganámos na morada, João Patrício. O endereço estava errado, mas o ‘sonho’ estava destinado. A casa é como imaginámos. O primeiro convidado entrou ao telefone. O vizinho mudou de nome. Mas estava tudo lá. Guardado numa gaveta. A vida encarregou-se de nos dar a chave". O relato foi feito no blog ‘Daily Cristina’ a 16 de junho 2019.Embora a SIC possa incluir mais esta polémica na pasta de acusações contra a antiga estrela, Cristina tem a lei do seu lado. ‘Cristina ComVida’ foi registado a 20 de maio de 2014. Os proprietários são Cristina Ferreira e a produtora Coral Europa. Já ‘O Programa da Cristina’ pertence exclusivamente ao canal de Paço de Arcos. Foi registado a 5 de dezembro de 2018.O livro de Cristina Ferreira, ‘Pra Cima de Puta’, chegou esta sexta-feira às livrarias. Na publicação, há um capítulo em que a apresentadora fala dos seus amores, e conta por que não se apaixonou desde a separação de António Casinhas, em 2011. "Vivi uma história de amor muito bonita e muito forte e não houve ninguém, até hoje, que tivesse aparecido para me levar a desejar ter um novo companheiro", escreve, adiantando que não deve explicações a ninguém: "Não têm de saber o que se passa na minha vida, na minha cama".Cristina, que evita expor a família, diz que o momento que mais lhe custou foi quando uma revista sugeriu que tinha cancro. "A minha mãe veio mesmo perguntar-me se era verdade, se eu tinha cancro. A minha mãe estava com medo que eu estivesse a esconder-lhe que estava doente", relata a estrela no livro.Cristina revela os ataques de que é, constantemente, alvo nas redes sociais e, para exemplificar, mostrou um dos piores insultos que recebeu. "P*** cabra de m**** tu nem homem consegues arranjar para te f**** a c***. P*** cabra de m****". Com o passar do tempo, diz que aprendeu a defender-se destes ataques. "Também se devem ao facto de ser mulher [...] A questão do género é real. E eu não vou deixar que isso aconteça. Não vou calar. Escrevi e disse que tenho mamas e vagina. Tenho poder. Infelizmente, como poucas mulheres".