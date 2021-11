Novo 'Sozinho em Casa' não convence os críticos

A nova versão do filme não contou com a participação do ator original, que interpreta Kevin, e está a ser alvo de críticas

15:36

"De mau espírito, preguiçoso e pouco divertido de forma constrangedora, este reboot (Max, o protagonista) não tem o espírito de Natal".

O 'remake' de 'Sozinho em Casa' estreou na passada sexta-feira, dia 12. Este que é dos filmes que mais marca a quadra festiva não contou com a presença da estrela original, Macaulay Culkin, que faz de menino esquecido Kevin McCallister.A nova versão, 'Sozinho em Lar Doce Lar' está disponível na plataforma de streaming Disney+ e mostra um menino abandonado pela família no Natal diferente do que estávamos habituados.Archie Yates faz de Max Mercer, o protagonista, que interpreta uma personagem menos empática e inconveniente, ao contrário de Kevin.O filme está a ser alvo de sérias críticas e a narrativa foge à original o que está a deixar muito indignados. O 'The New York Times' afirma: "A verdadeira vítima aqui? O público". Já a 'Variety' escreveu: