Novo vídeo mostra falta de condições dos cães de João Cabeleira e Bastet

Na outra parte da habitação, visível do exterior, encontra-se esta situação perturbadora em vários sentidos", pode ler-se na publicação onde o vídeo foi partilhado, através das redes sociais.



"Não estão reunidas as condições de higiene ou bem-estar. Os animais apresentam uma condição corporal de magreza. Dadas as circunstâncias em que se apresentavam os dois espaços, é possível verificar que existe negligência", afirma ainda o IRA, que garante: "o IRA limitou-se a observar e a reunir mais elementos para formalizar a sua participação à Guarda Nacional Republicana".



A IRA mencionou ainda as críticas que se têm feito sentir após a divulgação da história, aconselhando prudência. "Temos assistido a algumas represálias contra o João Cabeleira e respetiva banda, sendo totalmente desconhecido o papel do mesmo no enquadramento desta situação por nós, uma vez que o próprio não reside naquela habitação e a detenção dos animais não está provada ser dele", pode ler-se ainda.



Nas redes sociais, as pessoas continuam a mostrar-se revoltadas com João Cabeleira e Bastet.



