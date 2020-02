Novo vídeo mostra Georgina em lingerie nos bastidores de festival

A carregar o vídeo ...

Georgina mostra-se sensual nos bastidores

Ronaldo é surpreendido com surpresa da namorada no 35º aniversário

Na noite desta quinta-feira,vai estar em palco para apresentar o conhecido festival de Sanremo, em Itália. Depois de ter feito 'birra' por um cachet milionário , a namorada de CR7 chegou finalmente a acordo com a organização, e firmou acordo para dar a cara pelo evento.Já no local, a espanhola mostrou um vídeo nos bastidores em que se revela muito sensual, a preparar-se e maquilhar-se com uma leve lingerie.Georgina, recorde-se, chegou esta quinta-feira a Sanremo, depois de uma noite memorável em que preparou uma festa de aniversário surpresa a Cristiano Ronaldo . A modelo espanhola ofereceu ainda ao craque um jipe de luxo, que custa mais de 300 mil euros. No vídeo que partilhou é visível a surpresa de CR7.