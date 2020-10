Novos 'Anjos' arrasam em lingerie e fazem esquecer Victoria's Secret

01:30

Rute Lourenço

A crítica chama-lhe os ‘anjos’ dos tempos modernos. O desfile da marca de lingerie da cantora Rihanna está nas bocas do Mundo e a fazer esquecer o já extinto show da Victoria’s Secret. Com modelos de todas as idades, tamanhos e nacionalidades, o espetáculo da artista dos Barbados, transmitido televisivamente diretamente de Los Angeles, é já considerado um dos eventos do momento. Não tivesse contado na passerelle com algumas das modelos mais sexy do Planeta e figuras tão badaladas como a milionária Paris Hilton.









A antiga companheira de Cristiano Ronaldo, Irina Shayk, foi uma das figuras em destaque, mas o protagonismo do desfile passou ainda pela própria Rihanna ou pela sedução das modelos ‘plus size’, que brilharam num espetáculo que pretendeu ser inclusivo e representar a mulher feminina em todo o tipo de corpos ou formas.

Rivais em crise



O conceito de representar ‘mulheres reais’ ganha cada vez mais adeptos, depois de marcas como a Victoria’s Secret perderem gás ao serem acusadas de criarem estereótipos de beleza assentes em silhuetas demasiado magras, com as modelos a queixarem-se de serem sujeitas a dietas ultrarrigorosas, com total privação de açúcares ou hidratos de carbono. Com a gigante da lingerie norte-americana mergulhada numa crise profunda, Rihanna viu uma janela de oportunidade para explorar um conceito de mulheres que sejam representativas da realidade: magras, mais cheiinhas, com celulite ou estrias.