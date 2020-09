Novos casais aquecem outono

Depois de alguns meses a viver um amor às escondidas, Fernanda Serrano decidiu quebrar o silêncio e assumir, finalmente, a paixão que a liga ao personal trainer Ricardo Pereira. Após uma longa relação com Pedro Miguel Ramos e um divórcio polémico, a atriz, de 46 anos, quis dar tempo para a ‘poeira assentar’, mas agora já não tem problemas em dizer ao Mundo que está apaixonada... e muito. "Estou feliz como já há muito tempo não estava. Estou muito apaixonada", disse Fernanda, acrescentando, no entanto, que o início da relação foi pautado por vários receios da sua parte. "Tinha medo. Não me apetecia, na realidade. Não me dava jeito nenhum. Estava sossegada, a achar que ia desfrutar deste tempo só para mim e para os meus filhos. O que eu acho que é algo transversal às pessoas que se divorciam ou passam por ruturas. Depois disso apetece estar só connosco." Agora já sem medos, Fernanda mostra-se feliz e apaixonada, à semelhança de muitos novos casais para quem este ano simbolizou o cimentar do amor.Carolina Loureiro e Vitor Kley estão cada vez mais apaixonados, assim como João Félix e Margarida Corceiro que, ultrapassado um período mais delicado, com o jogador a ser acusado de traição, mostram que o amor superou todas as provas e que o romance está para durar. O músico David Carreira e a atriz Carolina Carvalho também provam que estão prontos para o próximo passo na relação, que está cada vez mais sólida.Mais recentemente, o ator Tiago Teotónio Pereira e a irmã de Carolina Patrocínio, Rita, revelaram que estão apaixonados e que a certeza do que vivem os vai levar a irem morar juntos.A atriz Angie Costa e Miguel Coimbra, dos D.A.M.A, também já vivem o amor às claras, e publicam fotos românticas.Em Hollywood, a pandemia também trouxe novos casais apaixonados, como foi o caso de Brad Pitt. Depois de se suspeitar que o ex-marido de Angelina Jolie estava apaixonado pela cantora Adele, a estrela apresentou a sua nova namorada, a sensual modelo Nicole Poturalski, de 27 anos. No entanto, a relação já está a dar muito que falar na imprensa mundial. Isto porque a manequim ainda é casada e vive uma relação aberta com o marido.Ainda em Hollywood, e depois de uma longa relação com Jennifer Garner, o galã Ben Affleck voltou a apaixonar-se. A nova namorada, Ana de Armas, ajudou-o a superar dependência de álcool e drogas.