“Nunca achei que fosse vingança”: Cláudio sobre Cristina Ferreira

Cristina esclareceu polémicas com Cláudio

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos protagonizaram ontem uma conversa emotiva no programa ‘O Dia de Cristina’, com o objetivo de pôr fim à alegada guerra de ambos, após a nova acionista da Media Capital afastar o antigo vizinho da apresentação do ‘Big Brother’. "No dia em que soube que vinhas para a TVI percebi logo que ia deixar de fazer o ‘BB’. Nunca achei que me tivesses tirado o programa por vingança. Expliquei logo isso à minha filha Leonor", começa por afirmar Cláudio Ramos.A apresentadora reagiu, pela primeira vez, às críticas que recebeu dos espectadores e internautas nas redes sociais devido à sua decisão. "Das coisas que mais me apaixonaram na vida foi contar-te o que ia ser o teu futuro. Continuem a dizer que eu sou vingativa e traidora, porque só eu é que vi o brilho no teu olhar [quando te comuniquei o teu novo projeto]. Aquilo que vais fazer é aquilo para o qual nasceste".Cláudio Ramos prepara-se, assim, para assumir um novo desafio na TVI. No entanto, o formato que vai ser encabeçado pelo apresentador mantém-se em segredo. "O meu mundo é outro. Vim realizar sonhos. Realizei um [sonho] e hei de realizar outro", completou.