"Nunca dei um beijo na boca": 'Padre sexy' faz confissões sobre a a sua sexualidade

Ricardo Esteves entrou para o seminário aos 11 anos

Rita Monteiro

"Nunca dei um beijo na boca." Esta é uma de muitas confissões feitas por Ricardo Esteves, conhecido por ‘padre sexy’, durante uma conversa no Instagram com António Carvalho, ex-concorrente do reality show ‘O Amor Acontece’ (TVI). O sacerdote, que tem sido presença regular na TV, sobretudo no canal de Queluz de Baixo, respondeu a todas as questões sem tabus, nomeadamente sobre a sua sexualidade.O padre Ricardo Esteves, de 38 anos, confessa que nunca teve relações sexuais. "Quando entrei para o seminário tinha 11 anos. Não vou dizer que nunca me encantei por alguém mas não cometi o pecado da carne", respondeu quando questionado sobre se já teve relações sexuais. E acrescentou: "Quem nunca provou também nunca sente saudade." Apesar do voto de celibato, o sacerdote admite ser "heterossexual" e "gostar de mulheres". Contudo, diz que respeita a tendência sexual de todas as pessoas.O ‘padre sexy’ admitiu ainda que Cristina Ferreira é uma mulher interessante: "Se a convidava para um encontro? Claro que sim! Teria todo o gosto em convidá-la para um jantar, para um café, para falarmos um bocadinho mais. A Cristina é uma mulher interessante, uma mulher bonita, tem muita sensualidade, muito sex appeal. Se eu me poderia interessar por ela? Talvez sim. Agora, se ela se interessaria por mim, isso é que já não sei."