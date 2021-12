“Nunca fui fã dela”: Donald Trump critica Meghan Markle

O ex-presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, fez comentários muito negativos sobre a mulher do príncipe Harry, a norte-americana Meghan Markle. “Nunca fui fã dela”, começou por dizer.





Em entrevista a Nigel Farage, antigo eurodeputado e atual apresentador no canal GB News, Trump revelou-se admirador de Isabel II, avó de Harry, e considerou que Meghan “desrespeita muito a rainha”. Além disso, acusa-a de ser manipuladora e de arruinar a relação do príncipe Harry com a família. “Ele está a ser terrivelmente usado. Acho que ele um dia se irá arrepender”, afirmou.