“Nunca imaginei que acontecesse aos homens”: Marco Paulo luta contra cancro da mama

A luta contra um novo cancro, desta vez na mama, foi confirmada por Marco Paulo. O cantor, de 75 anos, quebrou o silêncio sobre a notícia que recebeu em dezembro passado, e manteve em segredo do público e das fãs."Foi-me detetado um tumor na mama, debaixo do mamilo. Não liguei muito porque pensei que era um assunto de senhoras. Nunca imaginei… Nunca me passou pela cabeça que isto pudesse acontecer aos homens".Durante uma entrevista à TVI, esta terça-feira, revelou que foi operado ao tumor no dia do aniversário - 21 de janeiro. "Retiraram-me o peito direito pela axila. Foram três horas e rapidamente resolveram. Agora pronto, estou a resolver a situação. Que Deus me ajude."Iniciou assim nas últimas semanas os tratamentos de quimioterapia. "Vou fazer mais cinco/seis sessões. Vou fazer o que os médicos me disserem para recuperar novamente, com fé e força de vontade", explicou.Embora tenha tentado esconder a doença das fãs, Marco pediu agora o apoio de todos aqueles que o adoram: "As pessoas têm sido incansáveis no apoio que me têm dado. Sabem o quanto gosto delas, pediram-me tanto para não chorar, mas eu sou humano e só eu é que sei o que estou a atravessar este momento e peço que não me deixem ir abaixo. Preciso de uma corrente para me ajudar".Visivelmente abalado com o problema de saúde, o cantor já chegou a temer o pior. "Sei que as pessoas não gostavam que eu sofresse tanto, mas eu sofro muito quando estou doente. Quando estou doente penso logo que não vou poder voltar a cantar."No próximo dia 21 de março, Marco Paulo tem agendado um concerto no Super Bock Arena, no Pavilhão Rosa Mota, no Porto. Confirmou para já que pretende atuar: "Espero não ter que cancelar. Não sou de ferro, vou fazer todos os possíveis para poder subir ao palco."Os admiradores do cantor têm-se desdobrado em mensagens de força. Marco mantém a força e agarra-se à fé em Deus: "Vou continuar a sorrir para a vida, pela minha fé. Queria ter a alegria de poder transmitir aos outros que pode haver uma recuperação, um resultado como houve há vinte anos."Marco Paulo alertou todos os seus admiradores, em especial os homens para a prevenção. "Um alerta aos homens para se precaverem e toquem no peito".Em 2015, o artista reviveu o sofrimento com o cancro ao ver a doença levar-lhe a irmã, Maria de Fátima. "Acompanhei durante três anos o sofrimento dela".No último concerto no Coliseu dos Recreios em Lisboa, em outubro passado, o cantor preocupou os fãs com as suas afirmações. "O meu adeus está para breve", disse emocionado.A nova luta de Marco Paulo contra o cancro emocionou os portugueses, que acompanham de perto a sua vida profissional."Sei que tenho o apoio de Portugal inteiro e os portugueses vão ajudar-me muito", afirmou durante a entrevista à TVI. Um fenómeno de popularidade, sobretudo pelo público feminino, Marco recebeu nas últimas horas várias de mensagens de carinho e força para enfrentar esta nova fase delicada de saúde.