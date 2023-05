“Nunca imaginei ver o David pai”, revela Tony Carreira

À espera de mais um bebé na família (fruto da relação de Mickael com Laura Figueiredo), feliz pelo filho David, que foi pai este ano, e a aguardar que os netos cresçam para poder levá-los a passear. Foi assim que Tony Carreira se apresentou ontem no programa ‘Conta-me’, de Manuel Luís Goucha. O cantor, de 59 anos, destacou sobretudo a fase atual da vida de David Carreira, que foi pai pela primeira vez no passado dia 27 de janeiro, fruto da relação com Carolina Carvalho. “Estou muito feliz por ver o David como o vejo. Principalmente, a minha felicidade passa muito por aí. Nunca imaginei ver o David pai”, disse.“O puto é lindo, sou suspeito, claro”, disse ainda referindo-se ao pequeno Lucas. Tony revelou-se feliz pela nova gravidez de Laura Figueiredo e confessou que só está com os netos Beatriz e Lucas muito pontualmente. “Estou à espera que cresçam para os levar a passar uns dias comigo.”