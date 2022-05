"Nunca na minha vida cometi agressão sexual", afirma Johnny Depp em tribunal

Johnny Depp luta para provar que a sua ex-mulher o difamou

Foto: Reuters

01:30

Carolina Marques Dias

O julgamento que opõe Johnny Depp à ex-mulher, Amber Heard, por difamação, tornou-se numa autêntica novela. Na passada quarta-feira, o ator, de 58 anos, voltou a ser ouvido em tribunal e garantiu que as declarações da antiga companheira têm sido "todas falsas". "Nunca na minha vida cometi agressão sexual, abuso físico. (...) Viver com isso durante seis anos e à espera de poder trazer a verdade à tona... Aconteça o que acontecer, cheguei aqui e disse a verdade e falei sobre o que, relutantemente, carrego aos ombros há seis anos", afirmou Depp.Antes, Kate Moss testemunhou a favor do ator (os dois namoraram durante quatro anos e meio na década de 1990), desmentido declarações de Heard. A modelo britânica garantiu que Depp nunca a "empurrou, deu pontapés ou atirou pelas escadas". O ator explicou que contou este boato a Amber Heard e que esta "pegou nele e tornou-o num incidente muito feio, tudo na mente dela". "Nunca houve um único momento em que tenha empurrado a Kate escada abaixo, mas ela [Heard] já disse isso três vezes".Recorde-se que neste julgamento, que dura há 24 dias, além de Kate Moss, já foram ouvidos os testemunhos do comediante Chris Rock, a modelo Ireland Baldwin, o comediante Joe Rogan, o ator Bill Burr e a atriz Winona Ryder, ex-namorada do ator. Todos defenderam Johnny Depp. Por sua vez, o humorista e locutor Howard Stern e a atriz Ellen Barkin, ex-namorada do ator, testemunharam a favor de Amber Heard.