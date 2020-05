Cevher Toktas, futebolista turco do Bursa Yildirim Spor (mas que chegou a passar pelo principal escalão em 2009), entregou-se à polícia e admitiu ter matado o filho de apenas cinco anos, que recentemente tinha contraído coronavírus.

"Nunca o quis, desde que nasceu. Não sei por que motivo não o queria. A única razão que me levou a matá-lo foi porque não o queria. Não tenho qualquer problema mental", explicou Toktas, que poderá vir a ser condenado a prisão perpétua.

De acordo com a imprensa turca, o jogador asfixiou o filho com uma almofada em pleno hospital, depois de ambos terem sido colocados em quarentena na sequência do diagnóstico positivo de covid-19 à criança.Leia mais aqui