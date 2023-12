Nuno Graciano enfrentou separação antes de morrer

estava a enfrentar algumas dramas na vida pessoal quando teve de ser socorrido e levado de urgência ao hospital na segunda-feira, 4 de novembro.O apresentador passava por um processo de separação da última namorada, Talita Barbosa, de acordo com o site 'Flash!'.Recorde-se que o também empresário e Talita estavam juntos desde julho de 2021. Na 'Curva da Vida' do 'Big Brother' e em conversa com Manuel Luís Goucha, o antigo apresentador confessou que queria casar.