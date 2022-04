Nuno Graciano expulso na reta final do Big Brother Famosos 2

Nuno Graciano, BBB

Foto: Direitos Reservados

01:30

Nuno Graciano foi o último concorrente a ser expulso do ‘Big Brother Famosos 2’ (TVI). A uma semana da grande final, o antigo apresentador foi a escolha do público para abandonar o formato com 48% das votações.Uma saída marcada pelas lágrimas do concorrente, que confessou o desgosto de já não trabalhar na TV. Na gala do passado domingo foram ainda encontrados os seis finalistas do reality show que chega ao fim no próximo domingo, 24.Bruna Gomes, Marco Costa, Fernando Semedo, Daniel Kenedy , Bernardo Sousa e Vanessa Silva vão disputar o primeiro lugar desta edição.