Nuno Homem de Sá acusa Bruno de Carvalho de agressão na casa do 'Big Brother': "Pôs-me as mãos em cima e empurrou-me"

"O que se passou hoje, aqui dentro da casa, foi muito grave e será resolvido no sítio certo", frisou o ex-presidente do Sporting. "O Nuno chegou ao pé de mim e da Liliana e começou com ameaças. Eu, preocupado com a casa, levei-o para o confessionário e pronto... não vou dizer muito mais", contou.



Nuno Homem de Sá foi o concorrente expulso da última gala do 'Big Brother Famosos' (TVI). Porém, os últimos momentos dentro do reality show ficaram marcados por um forte ambiente de tensão com Bruno de Carvalho.Durante a gala foi evidente o clima de tensão e após a emissão em direto o ex-presidente do Sporting falou sobre o assunto.

"Já disse que resolverei o assunto no local certo", acrescentou Bruno de Carvalho. "Estávamos em gala e foi pedido para não dizer absolutamente nada, mas jamais iria correr o risco de darmos uma imagem absolutamente dantesca só porque o Nuno assim o desejava", acrescentou.



Questionado pelos jornalistas sobre o que aconteceu, Nuno Homem de Sá mostrou uma postura diferente e teceu duras críticas a Bruno de Carvalho a quem acusou de agressão. "O Senhor Bruno Carvalho passou-se e queria bater-me. Eu até gostava que ele tivesse ido por aí porque era logo expulso do programa e era menos um a chatear. Mas não posso revelar as razãoes. Mas senti-me ofendido com uma atitude do Bruno e da Liliana, falei-lhes disso", começou por esclarecer o ator, que revelou que os dois foram encaminhados para o confessionário para resolver a questão.



Dentro do confessionário a conversa subiu de tom entre os dois. "No confessionário expliquei a minha parte mas não foi possível porque o senhor Bruno começou a interromper-me e pronto... basicamente ameaçou-me e até pediu ao 'Big' se podiamos ir lá para fora para resolvermos aquilo os dois. Chegou a por-me as mãos em cima e a dar-me um empurrão", disse Nuno, que adiantou que sentiu "bullying" por parte de Bruno de Carvalho e que não respondeu a qualquer provocação do mesmo.



Quanto aos motivos que terão levado ao momento de tensão, Nuno Homem de Sá preferiu não adiantar pormenores.



As imagens ainda não foram tornadas públicas pela produção do programa.