Nuno Homem de Sá “não está a lidar bem com a separação”

Nuno Homem de Sá e Frederica Lima

Carolina Cunha

A relação de Nuno Homem de Sá e Frederica Lima vive uma fase instável. Apesar de o ator e a companheira terem desmentido os rumores de separação através da partilha de vídeos nas redes sociais, o comentador da CMTV, Adriano Silva Martins, garante que estão de costas voltadas. “Eu sei que a Frederica e o Nuno estão separados. Sei que o Nuno não está a lidar bem com essa separação. A Frederica estava a sentir-se um pouco asfixiada por alguns comportamentos possessivos e ciumentos do Nuno”, afirmou no programa ‘Noite das Estrelas’ (CMTV).