Nuno Homem de Sá pronuncia-se após queixa por violência de Frederica Lima

26 jan 2024 • 21:21



"Como a pessoa narcisista provoca a vítima para perder a compostura?", aparece escrito no vídeo, onde Elisa Guimarães responde à questão referida acima.





"'Bating' ou 'iscagem' é uma técnica de abuso em que a pessoa narcisista vai provocar a vítima para favorecer o 'gaslighting' e a campanha de difamação. A pessoa narcisista vai lançar uma provocação ou uma sequência de provocações com o objetivo de desestabilizar psicologicamente e gerar stress emocional na vítima, deixando-a mais suscetível a um comportamento explosivo. [...]", ouve-se no vídeo.



Nuno Homem de Sá foi recentemente acusado do crime de violência doméstica pela ex-companheira Frederica Lima, de 33 anos. Depois das várias notícias que têm saído sobre este tema, o ator, de 61 anos, publicou um vídeo no Instagram no qual mostra a explicação do que é uma pessoa narcisista.Na legenda da publicação o ator escreveu apenas: "Familiar?"