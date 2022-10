Nuno Homem de Sá quer ter mais um filho

Nuno Homem de Sá, de 60 anos, apaixonou-se por Frederica Lima, de 32, em fevereiro, assim que deixou o ‘Big Brother Famosos’ (TVI) e já pensa ter filhos com a nova companheira.“Temos estado a apontar. Ainda não aconteceu, soube no sábado que ela estava com dores menstruais, portanto ainda não estamos grávidos desta vez e, por isso, é continuar a tentar. Parece que na família da Frederica aquilo demora a arrancar, mas depois é fácil. Acho que é uma coisa de família”, partilhou com a ‘TV7 Dias’, acrescentando que deseja que a gravidez se concretize o mais rapidamente possível.

“Estou superexpectante para ver quando é que acontece o tal momento mágico. Quero ter uns aninhos pela frente ainda, se só acontecesse daqui a dez anos ficava um bocado chateado”. Ator já tem três filhos.