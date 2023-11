Nuno Lopes acusado de "drogar e violar" realizadora em 2006

, A.M. Lukas acusa Nuno Lopes de a ter "drogado e violado", após um evento no Festival de Cinema de Tribeca, em 2006,

As acusações remontam a 2006, ano em que a realizadora A. M. Lukas conheceu o ator português Nuno Lopes. De acordo com o site do Daily Mail

Segundo o portal, A.M. Lukas tinha marcado presença na estreia de um filme de um amigo, quando o ator, alegadamente, lhe terá drogado a bebida, levando-a ao apartamento dele. A guionista e realizador diz ter perdido a consciência e só no dia seguinte se apercebeu onde estava. Diz ainda recordar-se de algumas das coisas que terão acontecido durante a noite.



A. M. Lukas descreveu na acusação parte do ato sexual que garante ter acontecido, dizendo que se lembra de estar com Nuno Lopes num quarto enquanto este lhe tocava, o que culminou numa violação. Após o sucedido, o ator terá chamado um táxi.



O mesmo documento avança que a norte-americana se dirigiu ao hospital na mesma manhã e que se submeteu a um teste de violação.



A.M. Lukas alega, ainda, que foi diagnosticada com transtorno de stress pós-traumático, bem como transtorno de bipolaridade, e que passou a ter pensamentos suicidas após a alegada agressão sexual.