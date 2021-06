Nuno Luz acusado de intimidar Diogo Faro: "Não é a primeira vez que tenta bater em pessoas"

A carregar o vídeo...

Diogo Faro relata episódio onde foi incomodado por Nuno Luz

no aeroporto de Budapeste, na Hungria, antes do jogo Hungria - Portugal, que aconteceu a 15 de junho., começou por contar.No vídeo, o humorista relatou que o filho do jornalista também o começou a agredir verbalmente., recordou.Segundo Diogo Faro, a discussão tomou proporções maiores e outros passageiros também começaram a ofendê-lo., afirmou, garantindo que o jornalista o continuava a empurrar., lamentou o humorista.No vídeo que fez, Diogo Faro garantiu que manteve a calma durante todo o momento em que estava a ser intimidado pelo jornalista da SIC, mas que não foi fácil manter a postura. ", declarou.O humorista ainda não percebeu o que pode ter ditado a ação de Nuno Luz contra si., refletiu.Diogo Faro deixa duras críticas a Nuno Luz visto que o jornalista estaria a chegar a Budapeste para trabalhar para a estação de Paço de Arcos. ", acrescentando:Quando regressou a Portugal, o humorista relatou o episódio a vários amigos, entre os quais jornalistas, que não se mostraram chocados pela atitude de Nuno Luz., terão garantido a Diogo Faro.