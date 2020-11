Nuno Markl assume nova paixão e recebe unhas de gel com a cara da namorada

Nuno Markl assumiu recentemente que está apaixonado. A revelação foi feita durante o direto de Bruno Nogueira, 'Como é que o Bicho Mexe?', na passada sexta-feira, e no dia a seguir o locutor da rádio Comercial partilhou uma fotografia do decote da namorada.

Sem nunca revelar a identidade e para manter segredo, o radialista explicou ao amigo que trata a nova paixão por "Paulo".

Depressa, o assunto tornou-se viral nas redes sociais e, esta terça-feira, Nuno mostrou o presente insólito que recebeu de uma esteticista: unhas de gel com a imagem dos dois.

"São muito incríveis as coisas que têm acontecido a propósito do romântico mistério do ‘Paulo’. Mas a melhor de todas é perceber a onda de coisas tão fora de moda, como carinho e gentileza, que vem nesta direção (…) estar numa unha é um mundo novo", escreveu na legenda da fotografia que partilhou na sua conta de Instagram.



O lucutor de rádio voltou a encontrar o amor, quatro anos depois de ter assinado o divórcio com a apresentadora, Ana Galvão, com quem tem um filho de 11 anos.