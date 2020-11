Nuno Markl feliz com novo amor

21 nov 2020 • 12:43

Separado de Ana Galvão desde 2016, Nuno Markl voltou a encontrar o amor e já fala, orgulhoso, na nova fase da sua vid, ‘Como é que o Bicho Mexe’."Encontrei o amor [...] Aconteceu por causa das transmissões do ‘Bicho’", fez saber, sem revelar a identidade da nova cara-metade. Por isso, sempre que se refere a ela publicamente, trata-a carinhosamente por ‘Paulo’.Nuno Mark confidenciou ainda que nos diretos em que participou durante a quarentena mostrou o seu verdadeiro eu, o que fez com que estivesse mais disponível para se apaixonar. "Os seguidores do também radialista da Rádio Comercial ficaram radiantes com esta pequena confissão e até criaram uma página de Instagram dedicada ao ‘Paulo’. "Os seguidores dessa conta estão a desenhar a sua visão de como acham que é a misteriosa criatura. É uma enchente de desenhos! Obrigado por todo o afeto demonstrado nestas obras", contou, orgulhoso.Nuno Markl tem alimentado a brincadeira e já divulgou uma fotografia onde aparece o decote e o cabelo da namorada e houve até quem brincasse: "É a Sofia Vergara".