Nuno Markl inconsolável com a morte da cadela: "Percebi o que tinha acontecido"

A partida da "amiga" de quatro-patas foi assinalada pelo locutor através de mensagem emotiva, partilhada nas redes sociais.começou por referir.O humorista e a ex-mulher Ana Galvão adotaram-na há cerca de oito anos. A cumplicidade do ex-casal com a cadela foi tal que Uva chegou a captar muitas atenções mediáticas."Escolhemos ir buscar a um abrigo de animais em Borba. A cadela feia mais bonita do mundo foi estrela de TV no programa 'Animais Anónimos', fez publicidade a um aspirador de pelos de animais, foi protagonista de toneladas de vídeos e fotos deste Instagram mas, acima de tudo, foi a nossa Uva.", acrescentou emocionado.A hora da partida de Uva ficou registada na memória de Markl, que descreveu o episódio ao pormenor.