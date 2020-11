Nuno Markl obrigado a eliminar fotografias da nova namorada

Pouco tempo depois de ter revelado que está novamente apaixonado, Nuno Markl viu-se obrigado a eliminar as fotografias que partilhou da companheira, a quem chama de ‘Paulo’ para manter a sua identidade em segredo.

O locutor da rádio Comercial falou pela primeira vez da namorada num dos diretos de Bruno Nogueira, ‘Como é que o Bicho Mexe?’ e para satisfazer a curiosidade dos internautas chegou a partilhar fotografias da companheira, sem nunca mostrar o seu rosto. Para além disso, o humorista criou um perfil de Instagram em nome de ‘Paulo’, e a conta, depressa, ultrapassou os 20 mil seguidores.

Contudo, o radialista viu-se obrigado a eliminar as fotografias que tinha partilhado da namorada, assim como o perfil de Instagram ‘A conta do Paulo’. Antes de a página ter sido eliminada, foi pedido aos internautas que parassem de tentar aceder à mesma, pois estaria em risco de ser bloqueada.



A página acabou mesmo por deixar de estar disponível, depois das tentativas de entrarem no perfil.

Até ao momento, Nuno Markl ainda não explicou o assunto.