Nuno Markl recorda Pedro Lima e confessa: "Eu tive e ainda tenho problemas de autoestima"

Nuno Markl aproveitou o programa da manhã da rádio Comercial para dedicar algumas palavras ao ator Pedro Lima, que foi encontrado morto este domingo, na Praia do Albano, em Cascais. Na sentida homenagem ao ator, o locutor de rádio referiu que há cerca de um ano também procurou ajuda.

"Até já, Pedro Lima! ‘O fim do mundo é o fim da empatia’. Nuno Markl, O Homem que Mordeu o Cão", pode ler-se na descrição do vídeo partilhado na página da rádio no Instagram.

O radialista afirma que não eram muito próximos, mas gostavam muito um do outro: "Estávamos ligados para a vida", disse. "Eu escrevia as coisas que ele depois dizia", relembrou Nuno Markl, que recordou os primeiros passos que deram juntos no programa da RTP, Magacine.

Para além disso, o locutor da rádio Comercial, recordou uma entrevista que o ator deu recentemente onde falou sobre depressão, algo que motivou o radialista a procurar ajuda há cerca de um ano: "Eu tive e ainda tenho problemas de autoestima", contou em direto.

"Não custa estarmos lá todos uns para os outros", afirmou ainda durante a conversa, alertando para que as pessoas se oiçam umas às outras.



Veja aqui o momento:

Radialista recordou percurso profissional do ator.