Nuno Markl sofre com cadela doente: "Já passou por tanto na vida"

Nuno Markl partilha frequentemente nas redes sociais fotos com os dois cães, a mostrar o amor que sente pelos animais.



Esta quarta-feira, voltou a mostrar uma imagem da cadela Uva, mas desta vez para dar uma notícia menos boa, uma vez que esta se encontra doente. São vários os fãs que têm questionado o humorista sobre a saúde de Uva e Markl fez questão de responder nas redes sociais.



"Apesar de haver muito motivo para irritação por esse mundo, há também coisas comoventes como o interesse de várias pessoas que têm enviado mensagens a perguntar se a Uva está melhor. Obrigado pelo vosso cuidado", começou por explicar, acrescentando que a cadela tem passado por momentos complicados.



"Esta fase da velhice não está fácil para esta amiga. Cardíaca, com um problema sério - mas controlado, até ver - nos pulmões, teve ontem aquilo que parece ter sido uma pequena trombose, que a deixou meio KO e desorientada durante umas horas. Tomou a medicação e acordou como se nada tivesse acontecido - permanece com apetite, bem disposta e com a sua tradicional rebeldia que faz com que tudo o que a mando fazer, ela faz ao contrário. E eu não me zango, ela já passou por tanto na vida, que conquistou o direito de mandar cá em casa".



Markl recebeu dezenas de mensagem de apoio dos fãs.