Nuno Markl surpreendido com lugar no passatempo 'Sexy Vidas'

Não sei o que se passou aqui, mas o Correio da Manhã está a organizar uma daquelas votações deles. Esta chama-se Sexy Net e - sim, estou tão espantado como vocês - estou à frente nos homens", começou por dizer aos seguidores, partilhando uma imagem do concurso que mostra as estrelas mais sexy do país em várias categorias.



"Dados os meus problemas de auto-estima, vou acreditar que esta votação é irónica ou baseada em compaixão. Seja qual for a resposta, pronto, vou aceitar", brincou ainda o humorista, contando que nunca tinha visto o seu nome neste género de passatempos.



" Sinto que estou na antecâmara do Sexy Platina", terminou Nuno, que está atualmente em primeiro lugar na categoria 'Sexy Net', seguindo-se José Castelo Branco e António Raminhos.



Os fãs reagiram à publicação. "Estás em grande", "Há que entender que a idade às vezes faz-nos ficar ainda melhor", "A inteligência é sexy", foram algumas das mensagens de apoio.

