Nuno Markl tem nova namorada por causa de Bruno Nogueira

Encontrei o amor [...] Aconteceu por causa das transmissões do 'Bicho'", fez saber, sem revelar a identidade da nova cara-metade.



Markl, que se mostra muito apaixonado, diz que nas conversas com Bruno Nogueira conseguiu mostrar o seu verdadeiro eu, o que acabou por fazer com que baixasse guardas e se abrisse a um novo relacionamento.



"O momento da minha vida em que eu fui mais pessoa foi aqui nas transmissões do 'Bicho'".

Mais de quatro anos depois de se ter separado da companheira,, com quem teve um filho,voltou a reencontrar o amor, precisamente em tempos de pandemia.E, segundo revelou, a paixão aconteceu por causa de Bruno Nogueira, mais precisamente através dos diretos que o colega faz nas redes sociais, intitulados de 'Como é que o Bicho Mexe'.