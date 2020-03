Nuno Rogeiro mostra nova fotografia do filho após brutal atropelamento

Foi há mais de três semanas que Nuno Rogeiro passou por um dos maiores sustos da sua vida, com o filho, de 25 anos, a ser brutalmente atropleado, em Lisboa.

"Foi brutalmente atropelado junto à Cidade Universitária. Projetado a três metros de distância, partiu o vidro do veículo que o ceifou com a cabeça. Ficou a jazer no chão, na noite fria de Lisboa, a esvair-se em sangue", contou o colunista da 'Sábado'.







"Quase a ir para a casa - infelizmente ainda de muletas - o António agradece (através deste pai destroçado) a todos os que estiveram com ele. Agora é o longo e penoso caminho da recuperação. Mas este é um rapaz de valores, coragem, fibra, perseverança e objetivos firmes. Um lutador nato", escreveu.