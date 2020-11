Nuno Santos e Pedro Ribeiro gozam com look de Cristina Ferreira: "Luvas de Michael Jackson"

Nuno Santos esteve esta sexta-feira nas 'Manhãs' da Rádio Comercial para dar detalhes da nova grelha da TVI para o início do próximo ano.Antes de falar sobre os programas que foram apresentados ontem por Cristina Ferreira numa emissão que teve o nome de 'O Futuro', o diretor-geral do canal de Queluz de Baixo entrou numa brincadeira.", disse Pedro Ribeiro, fazendo alusão às luvas que Cristina Ferreira usou.Nuno Santos mostrou o seu sentido de humor na resposta: "".O look arrojado de Cristina Ferreira no programa tem dado que falar. Há quem aprove a ousadia, mas há também quem deixe muitos comentários negativos.