Nuno Santos encantado com Cristina Ferreira: "Figura mais relevante da televisão"

Hoje é o dia em que a Cristina volta à TVI, volta a casa", continuou, emocionado.



"A Cristina é a figura mais relevante da televisão do nosso tempo. E uma das mais relevantes em termos sociais", elogiou.



"Tê-la conosco, com a sua força, as suas ideias, a sua competência é muito bom para a TVI. Mas não estamos a pensar em nós. Estamos a pensar naquelas três pessoas que vão ali ao fundo a passar. E em todas as outras que queremos que façam o caminho ao nosso lado.

Cristina Ferreira ao telefone com Goucha no 'Você na TV'

O diretor-geral da TVI, Nuno Santos, continua a mostrar-se radiante pelo regresso de Cristina Ferreira ao canal.A apresentadora começou ontem, dia 1 de setembro, a trabalhar na estação, e Nuno Santos fez questão de assinalar o começo do novo desafio profissional da ex-estrela da SIC., começou por dizer esta terça-feira através das redes sociais, onde partilhou uma imagem ao lado da colega.