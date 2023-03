Núria e Dália Madruga fazem homenagem a Rui Nabeiro

'O avô Rui partiu'.

Partiu o avô Rui...

Núria revelou nas redes sociais como tomou conhecimento do sucedido., desabafou.Por sua vez Dália Madruga - que é casada com Marcos Tenório Bastinhas, neto de Rui Nabeiro - recorreu à sua página de Instagram para reagir publicamente à morte do, escreveu para descreveu as imagens que destacou na rede social Instagram.