Núria Madruga afastada dos filhos

17:08

Nos últimos dias não o [Lourenço] tenho visto a adormecer. Chego a casa tão tarde dos ensaios de teatro que já todos dormem", começou por escrever.



"Hoje não o levei à escola, para matarmos saudades dos dias sem horários e muitos mimos", afirmou.



Núria está casada com Vasco há nove anos e já têm três filhos em comum: Sebastião e Vicente, de oito anos, e Sebastião, que completa dois anos em janeiro. ", começou por escrever., afirmou.Núria está casada com Vasco há nove anos e já têm três filhos em comum: Sebastião e Vicente, de oito anos, e Sebastião, que completa dois anos em janeiro.

Núria Madruga voltou ao trabalho. Depois de mais de um ano afastada da representação, após o nascimento do filho mais novo, Lourenço, de quase dois anos, a atriz está em ensaios para a peça de teatro 'Ding...Dong'. Com o aproximar da estreia, Nuria não tem estado tão dedicada aos filhos.Esta quarta-feira, 16 de outubro, a atriz confessou que não tem conseguido ver as crianças.