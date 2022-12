Núria Madruga

Núria Madruga já foi mãe do quarto filho. O bebé, um rapaz, fruto do relacionamento da atriz com Vasco Silva, nasceu domingo e chama-se Vicente.Numa mensagem emotiva, na qual aproveitou para agradecer à equipa do hospital privado em Lisboa onde decorreu o parto, Núria Madruga escreveu nas redes sociais: "04.12.2022 O Mundo ficou ainda mais bonito com a chegada do Vicente."O bebé vem juntar-se aos três irmãos mais velhos: os gémeos Sebastião e Salvador, de 12 anos, e Lourenço, de quatro.