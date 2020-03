Núria Madruga: "Para mim é difícil fingir que está tudo bem"

Núria Madruga usou as redes sociais para desabafar sobre o que tem sentido nos últimos dias e admite que tem estado ansiosa com o tem estado a acontecer no país e no mundo devido ao surto de coronavírus.", começou por escrever.. Não sei se um dia vou encontrar algo positivo nisto tudo (duvido), mas quero que acabe rápido e que possamos todos retomar as nossas vidas. Obrigada mais uma vez a todos os profissionais de saúde e a todos os que permitem que o País não pare totalmente, para o bem de todos".