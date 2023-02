Nutricionista de Cristiano Ronaldo revela segredos da dieta do jogador

View this post on Instagram A post shared by Jose Blesa Nutrición (@joseblesanutri)

Cristiano Ronaldo mudou-se para a Arábia Saudita em dezembro de 2022. Aos poucos, o craque português tem-se adaptado à cultura do país no Médio Oriente, mas houve uma coisa que não mudou: o cuidado com a alimentação.José Blesa trabalha no Al-Nassr desde agosto e é o responsável pela alimentação do plantel, incluindo de Cristiano Ronaldo. O jogador também é seguido pelo seu nutricionista pessoal.José Blesa confessou ao jornal 'Ideal' que CR7e que não encontrou ninguém mais profissional do que ele. O nutricionista revelou também que a chave para o sucesso dos jogadores é a alimentação e o descanso e que o craque português leva muito a sério as suas recomendações., revela ao 'Ideal'.A dieta de CR7 não é uma questão de moda, ou uma dieta vegana. O futebolista, afirmou José Blesa.O nutricionista ainda fala sofre a influência que o craque teve nos restantes jogadores: