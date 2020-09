O abraço de Cristina Ferreira e Goucha: "Há coisas que nunca se perdem"

A carregar o vídeo ...

Goucha e Cristina dão abraço emocionado: "Juntos para sempre"

Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha estão mais unidos que nunca no regresso da apresentadora à TVI.Os dois não têm escondido o entusiasmo e felicidade por voltarem a trabalhar no mesmo canal e, esta quarta-feira, partilharam imagens do tão esperado abraço, após a chamada telefónica de Cristina durante a emissão do 'Você na TV'O apresentador não poupou as palavras emotivas., começou por escrever nas redes sociais., confessou, contando que sentiu que estava a, depois de um ano e meio a trabalharem como concorrentes nas manhãs., terminou Goucha, ao que Cristina reagiu, concordando com as palavras., escreveu.Cristina Ferreira fez questão de partilhar a mesma imagem nas redes sociais., escreveuOs milhares de fãs que sempre acompanharam Manuel Luís Goucha e Cristina mostram-se emocionados ao assistir ao reencontro e não poupam as mensagens carinhosas., pode ler-se nas mensagens deixadas na publicação.