O adeus enigmático de Cláudio Ramos na final do Big Brother: "Até sempre..."

04 ago 2020 • 01:30

André Filipe Oliveira





Ainda antes, o ‘adeus’ da voz do formato surpreendeu: “Recordo a todos que setembro é já amanhã”, disse, fazendo alusão à frase de Cristina Ferreira, desde o regresso à TVI. As especulações somam-se nas redes sociais. “A Cristina será a próxima apresentadora do próximo ‘Big Brother’? O ‘Big’ despediu-se da casa a dizer ‘setembro é amanhã’”, apontou uma admiradora. “A Cristina Ferreira não pára de dizer ‘setembro é já amanhã’ e ontem o ‘Big Brother’ disse o mesmo. Alguém está a ver um padrão?”, questionou outra fã intrigada.



As dúvidas somam-se, no entanto, o silêncio entre as partes é imperativo. Contactado pela CM, Cláudio Ramos não respondeu. Nos últimos dias, já nas instalações da TVI, Cristina Ferreira reencontrou o antigo vizinho. “Dois amigos juntos. Dois apresentadores juntos. Uma única estação. Setembro é amanhã”, escreveu a estrela.

A última emissão do ‘Big Brother’, da TVI, liderou de forma absoluta no domingo, ao ser acompanhado por um milhão e 342 mil telespectadores. Soraia Moreira foi eleita vencedora do reality show com 31% dos votos e recebeu 50 mil euros.