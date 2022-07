"O amor é lindo, gentil e paciente": Jennifer Lopez e Ben Affleck dão o nó

01:30

Vânia Nunes

Jennifer Lopez, de 52 anos, e Ben Affleck, de 49, já são marido e mulher. "Conseguimos. O amor é lindo. O amor é gentil. E acontece que o amor é paciente. Vinte anos de paciência", declarou a artista no seu site, onde também partilhou algumas imagens do grande dia, no passado sábado.De acordo com o ‘TMZ’, tratou-se de uma cerimónia discreta, em Las Vegas (EUA). O casal conseguiu uma licença de casamento legal no estado do Nevada que oficializa a união. De acordo com o documento, JLo adotou o apelido do ator.Na ocasião, a cantora usou dois looks, um deles trata-se de "um vestido de um filme antigo". "Tenho este vestido há tantos anos e estava a guardar e a guardar e a guardar e agora estou a usá-lo no dia do meu casamento", explicou. O outro, um caicai, rendado com mangas compridas, é da autoria do designer Zuhair Murad.Ben Affleck e Jennifer Lopez começaram a namorar em 2000 e em 2003 tiveram casamento marcado. Estiveram separados 17 anos, até que voltaram para os braços um do outro em 2021 e desta vez avançaram para a oficialização da relação.