O amor está no ar! Famosos celebram a rigor Dia dos Namorados

Neste dia especial são várias as surpresas e mensagens nas redes sociais

14 fev 2020 • 12:44

ó para dizer ao mundo que amo muito esta pessoa. Adoro dias em que se celebra o amor, e por isso mesmo espero comemorar este dia sempre ao teu lado. Com fotos, poemas... e beijos. Até já", escreveu a blogger Raquel Strada nas redes sociais evidenciando o clima de romance.



"Andamos há 19 anos neste estado de encantamento em que cada dia é 14 de fevereiro", escreveu o ator Pedro Lima numa declaração dedicada à mulher, Anna Westerlund, com quem mantém um casamento apaixonado há cerca de 19 anos.



Esta sexta-feira, dia 14 de fevereiro, celebra-se o dia dos namorados. Uma data especial para todos os casais que aproveitam o dia para surpreender a sua cara-metade com declarações e mensagens.Nas redes sociais são várias as figuras-públicas que assinalam o dia dedicado ao amor com diversas publicações nas redes sociais.