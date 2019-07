O aniversário escaldante do 'anjo' português

01:30

Carolina Cunha

Sara Sampaio celebrou o seu 28º aniversário no último domingo. Uma data especial assinalada por várias personalidades de referência no mundo da moda e da alta costura, que fizeram questão de lhe dar os parabéns.Nas redes sociais, o conceituado fotógrafo Russell James, conhecido pelas imagens provocantes das celebridades que retrata, fez questão de surpreender e celebrar o dia com uma fotografia inédita que salienta a ousadia e sensualidade da manequim portuguesa. Uma imagem rara de uma produção fotográfica de 2016, que retrata na perfeição as curvas deslumbrantes do ‘anjo’ português e que rapidamente conquistou a atenção de milhares de internautas nas redes sociais.Para assinalar o aniversário, a manequim optou por comemorar o dia especial com o namorado, Oliver Ripley. O casal, que mantém uma relação há cerca de quatro anos, está de férias na ilha de Capri, em Itália, onde tem desfrutado de dias de descanso repletos de amor e muita paixão.