O ano mais difícil da vida da locutora Joana Cruz

16:31

Aos 41 anos, Joana Cruz enfrenta uma das mais dolorosas batalhas da sua vida, após ter sido diagnosticada com um cancro na mama.O estado de saúde foi revelado pela própria através das redes sociais após ter sentido "algo diferente no peito" durante o processo de apalpação, o que a levou a pedir ajuda médica. "", revelou a locutora, que confirmou o pior cenário. Os próximos cinco meses serão dedicados aos tratamentos para combater a doença. A esperança e perseverança acompanham a locutora nesta fase em que está decidida a combater o cancro.", partilhou nas redes sociais, nas quais recebeu centenas de mensagens de apoio.O diagnóstico da doença oncológica surge cerca de um ano após Joana Cruz ter vivido um pesadelo com a perseguição e ameaças por Jorge Lopes, um técnico comercial, que foi condenado a cinco anos de prisão efetiva. O fim do processo coincidiu ainda com o ponto final na relação com o músico Alberto Índio.A filha de Alberto Índio, ex-companheiro de Joana Cruz, foi diagnosticada com um cancro no final de 2019. Aos 13 anos, Inês enfrentou várias sessões de quimioterapia e encontra-se a melhorar, após ter vivido meses de angústia e incertezas. O diagnóstico da adolescente coincidiu com o final da relação do pai com a radialista da RFM. Os dois seguiram caminhos opostos.